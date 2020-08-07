"Большая распродажа": Минюст выставил на торги колонию у моря (видео)

В Министерстве юстиции представили новый объект "большой распродажи" – вслед за исправительным центром под Киевом на торги пойдет колония №51 в Одессе.

Реклама

Небольшую экскурсию по территории провел глава Минюста Денис Малюська, а видео он выложил на своем Facebook.

"При запуске "Большой распродажи тюрем" спрашивали, что будет следующим лотом после объекта в Коцюбинском? Отвечаем: есть сразу несколько почти готовых лотов", – заявил министр.

По словам Малюськи, на торги будет выставлен комплекс зданий на Люстдорфской дороге. Вместе с ним будут продавать земельный участок почти в шесть гектаров. Площадь зданий – 14 482 квадратных метра, расстояние до центра города – четыре километра, а до моря – 3,5 км.

В тренде В Украине впервые провели трансплантацию поджелудочной железы

Видео: Facebook Дениса Малюськи

Стоит напомнить, что в мае 2019 года на территории этой колонии произошел бунт осужденных, случился пожар. Позже учреждение законсервировали, а заключенных перевели.

Реклама

Малюська добавил, что средства от продажи будут направлены на развитие новой тюремной инфраструктуры и в госбюджет.

Ранее министр юстиции сообщал, что 70% поступлений от продажи тюрем направят на новое строительство и реконструкцию старой тюремной инфраструктуры.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама