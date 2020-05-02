Буксир "Яны Капу" после ремонта вернулся в Одессу

Украинский рейдовый буксир "Яны Капу" после возвращения из российского плена и длительного ремонта на военно-морской базе г.Очаков вернулся в Одессу.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
"Экипаж буксира провел серьезную работу по его восстановлению, чтобы перебазировать в военно-морскую базу "Юг" для продолжения ремонтных работ. Прибыли своим ходом и пришвартовались самостоятельно. Руководил переходом рейдового катера его первый командир Юрий Будзило", – говорится в сообщении.
По его словам, работы было много – восстановили те поврежденные места, где были тараны, когда их пытались остановить корабли ФСБ Российской Федерации.
"Было отремонтировано управление главными двигателями, медь вырезали, мы ее заменили. Затем собирали частично разобранные двигатели – делали все для того, чтобы буксир вышел в море и выполнял поставленные задачи", - отмечает он.
Вернулась в военно-морскую семью и легендарная корабельная во втором поколении собачка Джесси. Когда экипаж захватили в плен, она еще долгих 8 месяцев находилась на территории пограничной службы России, а затем ее передали семье украинского моряка Сергея Чулибы в Херсонскую область.
Как сообщали новости "Сегодня", вечером 20 ноября в порт Очакова вернулась возвращенная Россией Украине техника – катера "Никополь" и "Бердянск" и буксир "Яны Капу". Однако корабли россияне вернули не в полной комплектации, дошло до абсурда – пропали даже унитазы и личные вещи моряков. Снято все вооружение, электроника, боеприпасы. Украинские моряки рассказали о разграбленных россиянами кораблях.
Отметим, что после передачи кораблей в Украине заявляли, что россияне "выгребли" с них буквально все – от электроники и вплоть до личных вещей моряков. В то же время в ФСБ сделали циничное заявление – россияне считают состояние возвращенных кораблей проблемами самой Украины.
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