Буксир "Яны Капу" после ремонта вернулся в Одессу

Украинский рейдовый буксир "Яны Капу" после возвращения из российского плена и длительного ремонта на военно-морской базе г.Очаков вернулся в Одессу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.



"Экипаж буксира провел серьезную работу по его восстановлению, чтобы перебазировать в военно-морскую базу "Юг" для продолжения ремонтных работ. Прибыли своим ходом и пришвартовались самостоятельно. Руководил переходом рейдового катера его первый командир Юрий Будзило", – говорится в сообщении.

По его словам, работы было много – восстановили те поврежденные места, где были тараны, когда их пытались остановить корабли ФСБ Российской Федерации.

Реклама

"Было отремонтировано управление главными двигателями, медь вырезали, мы ее заменили. Затем собирали частично разобранные двигатели – делали все для того, чтобы буксир вышел в море и выполнял поставленные задачи", - отмечает он.

Вернулась в военно-морскую семью и легендарная корабельная во втором поколении собачка Джесси. Когда экипаж захватили в плен, она еще долгих 8 месяцев находилась на территории пограничной службы России, а затем ее передали семье украинского моряка Сергея Чулибы в Херсонскую область.

Как сообщали новости "Сегодня", вечером 20 ноября в порт Очакова вернулась возвращенная Россией Украине техника – катера "Никополь" и "Бердянск" и буксир "Яны Капу". Однако корабли россияне вернули не в полной комплектации, дошло до абсурда – пропали даже унитазы и личные вещи моряков. Снято все вооружение, электроника, боеприпасы. Украинские моряки рассказали о разграбленных россиянами кораблях.

Реклама

Отметим, что после передачи кораблей в Украине заявляли, что россияне "выгребли" с них буквально все – от электроники и вплоть до личных вещей моряков. В то же время в ФСБ сделали циничное заявление – россияне считают состояние возвращенных кораблей проблемами самой Украины.

Видео: ФСБ

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама