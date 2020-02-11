Буря в Одессе: деревья падают на дома, гаражи и перекрывают дороги (фото)

Фото: КП "Горзелентрест"

В Одессе продолжает бушевать непогода – из-за ураганного ветра деревья в городе падают на дома и дороги. Фото последствий бури опубликовала пресс-служба КП "Горзелентрест".

Один из таких инцидентов произошел около 22:00 10 февраля на улице Кострова. Тут дерево рухнуло на частный жилой дом и гараж и заблокировало вход в здание. Ветер валил деревья на улицах Филатова, 26, Богдана Хмельницкого, 66 и на углу Троицкой и Екатерининской.

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Кроме того, в селе Лиманка Овидиопольского района на автодороге Одесса-Черноморск у Таировскому кладбища дерево упало на проезжую часть и перекрыло движение транспорта.

Как информировал сайт "Сегодня", на Украину 11 февраля обрушится сильный ветер, хотя будет не по-зимнему тепло. Из-за непогоды спасатели объявили в стране штормовое предупреждение.

Напомним, в Украине из-за ураганного ветра и налипания мокрого снега без электроснабжения остались 380 населенных пунктов в 11 областях. Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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