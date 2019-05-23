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Бывший мэр Тирасполя найден убитым в Одесской области – СМИ

23 мая, 13:36

Тело приднестровского экс-руководителя обнаружили вчера в Лиманском районе

Андрей Безбабченко. Фото: Думская
Андрей Безбабченко. Фото: Думская.

Гражданин Молдовы, чье тело нашли в районе села Вапнярка Лиманского района Одесской области – бывший мэр Тирасполя Андрей Безбабченко.
 
Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на источник в областном управлении Нацполиции.
 
Тело обнаружили вчера. У мужчины были связаны руки и пробита голова. Рядом с ним стоял автомобиль "Инфинити".
 
Супруга погибшего заявила о его исчезновении во вторник, 21 мая.
 
С 1990 года Безбабченко возглавлял тираспольскую строительную компанию, а в 2012-2016 годах был председателем так называемой "государственной администрации Тирасполя и Днестровска". На этой должности конфликтовал с могущественным приднестровским холдингом "Шериф", пишет издание.
 
28 сентября 2016 года Безбабченко подал в отставку и принял участие в избирательной кампании тогдашнего "президента приднестровской республики" Евгения Шевчука. После поражения последнего бежал в Украину.  

Как сообщалось, суд приговорил к пожизненному заключению убийцу сотрудницы Одесского СИЗО.

Также мы сообщали, что 23-летнего жителя села Троицкое Одесской области, зарезавшего 72-летнего учителя математики, приговорили к семи годам тюрьмы за умышленное убийство.

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Тег Одесса, убийство, мэр, тирасполь

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