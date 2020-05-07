Четверо тяжелых: в Одессу на самолете привезли раненных на Донбассе бойцов (фото)

В Одессу, где с 11 мая ослабляют карантин, на самолете из Днепра эвакуировали раненных на Донбассе военнослужащих. Четверо их них – в тяжелом состоянии, сообщил на своей странице в Facebook волонтер Андрей Танцюра.

"Встретили борт! 12 ребят, из них 4 тяжелых", – написал Андрей.

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По его словам, бойцов привезли с минно-взрывными травмами, ранениями глаз, грудной клетки. Их госпитализировали в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.

Напомним, на Донбассе не утихает вражеский огонь. Только за прошлые сутки, 6 мая, российские боевики устроили восемь обстрелов. Большинство из них зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате один военнослужащий получил ранения.

Также ранее стали известны потери боевиков за апрель. Только за предыдущий месяц местные боевики так называемых Л/ДНР, наемники из РФ и кадровые российские военные на Донбассе потеряли убитыми и ранеными почти сто человек.

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