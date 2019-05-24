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Что продают как товарный конфискат: сенсационный репортаж телеканала Украина

24 мая, 21:17

Кто наживается благодаря незаконным махинациям на украинской таможне


Дешевые качественные товары или банальная китайская подделка? Что продают как товарный конфискат? И кто наживается благодаря незаконным махинациям на украинской таможне? Смотрите сегодня в 23:20 в сенсационном репортаже-расследовании "По следам контрабандистов. Одесса мама".

"Таможня изымая эти товары, их или уничтожит, или реализует. Но реализовать может по определенной процедуре на аукционе", – говорит управляющий партнер юридической компании Светлана Мороз.

Напомним, украинец вез из Турции брендовую одежду на 100 тысяч грн. Таможенники заметили, что мужчина слишком нервничает – и попросили открыть чемоданы. 

Ранее мы писали, что Одесская таможня обзавелась своеобразным музеем контрабанды.Цель экспозиции, которая, состоит из реальных предметов, изъятых у контрабандистов, не просто показать, какие уловки используют злоумышленники, но и научить молодых специалистов их выявлять. 

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Тег товары, таможня, конфискат, спецрепортаж

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