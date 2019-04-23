Тайники контрабандистов: наркотики прячут в подошве, валюту в наушниках, а драгоценности в будильнике

Одесская таможня обзавелась необычным музеем

































Одесская таможня обзавелась своеобразным музеем контрабанды. Цель экспозиции, которая, к слову, состоит из реальных предметов, изъятых у контрабандистов, не просто показать, какие уловки используют злоумышленники, но и научить молодых специалистов их выявлять. Накануне 224-й годовщины создания Одесской таможни корреспондент "Сегодня" отправился изучать "учебные пособия" стражей границы.

Музей появился на базе управления по противодействию контрабанде. Мы стоим в просторной комнате со стендами и стеклянными витринами, на которых мирно покоятся безобидные, на первый взгляд, вещи.

"Это не просто музей, а музей — учебный класс. Мы показываем не только старые находки, но и новейшие приборы, которые помогают в работе, — поясняет наш гид, замначальника отдела кинологов Одесской таможни Виктор Дядык. — Скоро мы планируем выводить тут на экран прямой эфир с осмотра судов".

Все предметы, на которые мы смотрим, в свое время изымали у нарушителей таможенной границы. Глядя на них, поражаемся не только хитрости злоумышленников, но и сноровке стражей границы, которые смогли их обнаружить.

Например, преступники готовы прятать наркотики в стройматериалах. Но куда интересней выглядит обувь, в которой запрещенные вещества спрятаны в подошве, или банка из-под консервированных ананасов, которая была запаяна на заводе, но внутри находился не тропический фрукт, а экзотический порошок.

"Здесь на стенде представлены фрагменты древесины, в которых перевозили сигареты", — проводит нам экскурсию Виктор Дядык.

Но если отверстиями в досках или бревнах людей не удивить, то при виде одноразового мангала, в котором среди углей спрятаны сигареты, наши брови явно поползли вверх.

Стоит отметить находчивость и тех, кто хотел незаконно провезти деньги и драгоценности. Так, валюту таможенники находили в ручках, зажигалках, наушниках и портмоне со скрытыми отделениями.

Но одесских правоохранителей не перехитрить, ведь они разоблачали умельцев, которые прятали деньги в вилках электроприборов, потайных кармашках ремня, рукояти опасной бритвы, расческе, емкости из-под шампуня, старом потертом Коране и огромном контрабасе.

Драгоценности же, судя по экспозиции, пытались перевезти в театральном бинокле (кольца спрятали за линзами), винтажном будильнике, коробках от косметики. Особо смекалистые нарушители прятали драгоценности в кусочках мыла и грецких орехах.

Бороться с контрабандистами таможенникам помогает различное оборудование и, конечно же, различные кодексы и должностные инструкции, написанные на основе многолетнего опыта противодействия контрабанде.

И если раньше правоохранителей выручали громоздкие металлические весы и, например, старая счетная машина, то теперь, по словам нашего собеседника, таможенники среди прочего "вооружены" сканерами, которые показывает более 30 характеристик проверяемых предметов, и детекторами, которые способны выявлять частицы металлического порошка, используемого во время печати современных банкнот.

Напомним, в порту Одесской области задержали контрабанду кокаина стоимостью более миллиона долларов. Правоохранители ищут других причастных к преступной схеме.

Ранее сообщалось, что в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.

Также мы писали, что в Сумах правоохранители задержали участников банды, которая занималась изготовлением и распространением особо опасных, тяжелых наркотиков на территории 13 областей Украины.

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