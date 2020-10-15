ЦИК сформировала новый Одесский теризбирком

ЦИК сформировала новый состав Одесской городской территориальной избирательной комиссии.
Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.
На сайте написали, что новых членов комиссии выбрали во время заседания Центральной избирательной комиссии.
Как известно, прежнюю комиссию лишили полномочий из-за обращений 18 местных организаций политических партий. Выяснилось, что теризбирком Одессы при принятии некоторых решений проигнорировал решения суда и неоднократно нарушил законодательство.
Напомним, ранее мы писали, кого ведут в Одесский горсовет "Слуга народа" и другие партии. За голоса горожан будут бороться кандидаты в депутаты из 14 партий.
Также журналисты "Сегодня" рассказывали, что известно о кандидатах в мэры Одессы. Изначально кандидатов было 31, а среди них много однофамильцев. Это традиционная схема, рассчитанная на невнимательность голосующих, поскольку многие просто не смотрят на имена и отчества.
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