Дальний свет вместо "Аминь": в Одессе проведут Пасху на парковке

Прихожане должны иметь при себе средства защиты

В Одессе в связи с карантином из-за коронавируса одна из церквей проведет пасхальную службу на парковке. Прихожане будут сидеть в автомобилях. Предстоящее богослужение анонсировала Одесская Народная церковь (Евангельская Христианская церковь).

Согласно сообщению, прихожан приглашают 19 апреля приехать в сквер им. Гамова, где находится церковь, на Автохвалу.

Отмечается, что в таком виде богослужение состоится впервые из-за карантина в связи с распространением COVID-19.

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"На парковке будут находиться распорядители, которые помогут запарковаться и занять свое место. Не забудь о средствах защиты: маска, перчатки, антисептик. Соблюдай дистанцию. Предлагаем вместо "Аминь" помигать дальним светом, – вместо аплодисментов – аварийка", – сказано в сообщении.

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Служба начнется в 20:00, парковаться людям рекомендуют за час до ее начала. Также будет вестись онлайн-трансляция Пасхального богослужения.

Напомним, в связи с карантинными ограничениями в Мукачево и Житомире на Пасху закроют церкви для прихожан.

Кроме того, согласно опросу компании "Градус", часть украинцев собирается идти в церковь на Пасху, несмотря на карантин.

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