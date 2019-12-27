Директор Одесского зоопарка переоделся в крысу

В Одесском зоопарке сняли новогодний клип-поздравление: директор зверинца переоделся крысой, которая является главным символом будущего года.

Игорь Беляков, который регулярно удивляет посетителей креативными выдумками, на этот раз решил прогнать прошлый год свиньи, сообщает "Ранок з Україною".

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При этом он изображал добрую крысу – и детей катал, и животных кормил. Убедиться в этом можно будет 27-28 декабря на празднике новогодней елки в зоопарке.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киевском зоопарке заработал первый в Украине Центр размножения и реинтродукции редких грызунов. Первые виды, с которыми там начали работать – европейский суслик и хомяк европейский.

Напомним, в этом году Киевскому зоопарку исполнилось 110 лет. Он значительно младше Харьковского (открыт в 1895 г.) и немного – Николаевского (открыт в 1901 г.). За 100 лет с хвостиком Киевский зоопарк возглавляло аж 29 директоров. Новости "Сегодня" писали, что в зоопарке на данный момент продолжаются работы по реконструкции. Посетители уже могли оценить обновленные озера у входа со стороны проспекта Победы, мостик между озерами и беседку над водой, павильон для пеликанов, смотровой амфитеатр.

Также мы писали, что в Винницком зоопарке родилась антилопа редкой породы. Недавно детеныша впервые выпустили в вольер под открытым небом.

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