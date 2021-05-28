В Черкассах ребенок чуть не выпал из окна. Мать была на интимной "работе" и вернулась под кайфом

В Черкассах мать оставила ребенка одного дома и ушла на работу – где она была в это время и почему вернулась под наркотиками

В Черкассах 4-летний мальчик наклонился из окна и бросал игрушки, чтобы привлечь к себе внимание. Мать Зинаида Мостовая оставила малыша без присмотра, а вернулась домой под наркотиками.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Ребенка увидели прохожие и вызвали копов. Когда те попали в квартиру – малыш был один, грязный и голодный. В доме не было еды. Мать вернулась только спустя час.

Видео: Сегодня

"Я знаю точно, что я балкон закрывала. У меня есть подозрения, что он взобрался на подоконник. И открыл балкон. Для меня это шок, первый раз такая ситуация", – сказала Зинаида.

Ребенка временно забрала полиция. Соседи говорят: Зинаида снимает эту квартиру около полугода, живет тихо.

Журналисты "Сегодня" застали мать в службе по делам детей. 28-летняя Зинаида не скрывает – наркотики употребляет не первый год. А сына оставила одного, потому что пошла на работу. Она предоставляет интимные услуги.

"Я публикую в интернете объявления о предоставлении массажных услуг, о предоставлении интимных услуг и таким образом зарабатываю деньги. Мы встречаемся на нейтральной территории. Я не хожу к клиентам. Все по договоренности. Цены варьируются от 400 до 800 гривен", – заявила она.

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Также Зинаида добавила, что зарабатывает таким образом, потому что четыре года назад семья выгнала ее из дома – за то, что набрала кредитов и вела аморальный образ жизни. Признает: о сыне заботится плохо. Однако мальчика, мол, любит и сделает все, чтобы его вернуть.

Ранее семья на учете у соцслужб не находилась. Поэтому молодой матери хотят помочь устроиться на работу и вылечиться от наркотической зависимости.

Сейчас мальчик находится в детском центре социально-психологической реабилитации. Материнских прав Зинаиду пока не лишат. Если она наладит свою жизнь, сможет уже через месяц забрать сына.

Напомним, в Одессе трое детей жили в ужасных условиях. Родители закрыли их в квартире и ушли, дети просили помощи у прохожих через окно.

Кроме того, в Харьковской области двух мальчиков нашли голодными и грязными на улице.