ДТП в Одесской области: один человек погиб, двое ранены

После аварии два человека госпитализированы в тяжелом состоянии

/ Фото: Нацполиция

В Одесской области, на трассе Киев – Одесса возле села Еремеевка произошло дорожно-транспортное происшествие – столкнулись Chevrolet и Skoda, в результате которого один человек погиб, еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, на месте трагедии работает следственно-оперативная группа, которая выясняет причины и обстоятельства происшествия.

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Решается вопрос о внесении сведений по факту ДТП в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил дорожного движения".

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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