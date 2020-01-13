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Дважды за выходные: в Одессе неизвестные ограбили музей

13 января, 02:25

Похитители унесли экспонаты, книги и разгромили помещение

В Одессе дважды за минувшие выходные ограбили музей "Пороховая башня", расположенный в Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко.

Об этом в Facebook сообщил директор музея Артем Погосенко. По его словам, в ночь с пятницы на субботу грабители вскрыли замок, взломали витрины и вынесли из помещения старинные монеты, книги.

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"Все разбросали и зачем-то разбили окно. Спасибо ГУНП, провели все необходимые следственные действия. Даже собака с полицией приходила. Будем надеяться, что этих любителей старины задержат", – написал Погосенко.

Однако уже 12 января он сообщил о том, что музей ограбили вторично. "Они вернулись. Взломаны еще две витрины. Вновь украдены и уничтожены экспонаты. Они уничтожат все. Надо думать об охране", – добавил он.

В полиции данные инциденты пока не комментируют.

Ранее в Одессе правоохранители задержали подростка, который похитил из ломбарда драгоценные ювелирные изделия на 500 тыс. грн.

Также в Одессе ограбили уличного кота. Мужчина украл у пушистика домик, который ему приобрели неравнодушные.

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Одесса ограбление музей

Источник: Сегодня

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