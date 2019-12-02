В Германии ограбили место бывшей работы Путина

Музей "штази" / Фото: Wikipedia

В Германии обокрали музей "штази" – министерства государственной безопасности бывшей Германской Демократической Республики, одним из спецагентов которого в свое время был и президент России Владимир Путин.

Проникнув в расположенное в берлинском Лихтенберге помещение через окно на первом этаже, воры "разбили несколько витрин и украли медали и драгоценности", после чего сбежали. Об этом с ссылкой на полицию сообщили в Deutsche Welle.

Очевидно, что преступление произошло в ночь на 1 ноября – о случившемся стало известно утром этого дня.

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По словам директора музея Йорга Дризельмана, среди пропавших экспонатов – медали (включая орден "За заслуги", орден Ленина и самую высокую награду Восточной Германии – орден Карла Маркса), часы и кольца.

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Напомним, за шесть дней до этого, утром 25 ноября грабители обокрали самую богатую коллекцию драгоценностей Европы – музей "Зеленый свод" в Дрезденском королевском дворце. Всего их добычей стали 11 полных объектов, а также части украшений.

Среди украденных вещей, по данным музея, эполет с бриллиантом в 49,84 карата. Причем на украшении были еще два бриллианта в 39,5 и 21 карат. Злоумышленники похитили также украшение королевы Амалии Августы с более 600 бриллиантами.

А ранее из музея Боде в Берлине похитили стокилограммовую золотую монету "Большой кленовый лист" с профилем королевы Елизаветы II, номинальная стоимость которой оценивается в миллион долларов.

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