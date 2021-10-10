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Двое умерших и девять пострадавших: подробности жуткого ДТП под Одессой

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
10 октября, 23:01
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45-летний водитель грузовика столкнулся с рейсовым автобусом, который был впереди него
В крови водителей транспортных средств алкоголя не обнаружили/Коллаж: Сегодня
В крови водителей транспортных средств алкоголя не обнаружили/Коллаж: Сегодня

В Одесской области, где недавно перевернулся трактор с детьми, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки и грузовика. В результате инцидента 2 человека погибли, еще 9 — получили травмы.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

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Детали ДТП

Авария произошла в субботу, 9 октября, на 455 км автодороги Киев-Одесса вблизи села Холодная Балка. 45-летний водитель грузового автомобиля MAN, двигаясь в сторону столицы, допустил столкновение с рейсовым автобусом, который был впереди него.

Водитель фуры столкнулся с маршруткой, когда та сделала остановку/Фото: ГУНП в Одесской области
Водитель фуры столкнулся с маршруткой, когда та сделала остановку/Фото: ГУНП в Одесской области

В ДТП погибли мужчина и женщина/Фото: ГУНП в Одесской области
В ДТП погибли мужчина и женщина/Фото: ГУНП в Одесской области

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Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП/Фото: ГУНП в Одесской области
Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП/Фото: ГУНП в Одесской области

Без жертв не обошлось

В результате аварии пострадали девять пассажиров автобуса: 16-летний парень, шесть женщин 1969, 1993, 1995, 1998 и 2003 г. р., и двое мужчин 1975 и 1994 г. р. Все они жители Холодной Балки. У них черепно-мозговые травмы, политравмы, ушибы и переломы. Их госпитализировали. Еще два человека, мужчина 40-ка лет и женщина 35-ти лет, погибли.

Действия правоохранителей

По факту ДТП начато производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшие гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

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Что известно

Водитель грузовика, житель Черкасской области, столкнулся с маршруткой, когда ее водитель, 43-летний житель Нерубайской сельской общины, сделал остановку. Где именно остановился автобус, на обочине или прямо на дороге, полицейские будут устанавливать в ходе следствия: показания мужчин расходятся. Их проверили на содержание алкоголя в крови, результат теста показал, что оба были трезвыми.

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