Экс-начальнику Одесской полиции назначили залог в 525 тысяч гривен

Дмитрий Головин / Фото: Нацполиция

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения для генерала Дмитрия Головина, экс-начальника полиции в Одесской области – вместо ночного домашнего ареста ему назначили залог в размере 525 500 гривен.

Как сообщается в материалах суда, было решено удовлетворить ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры частично.

Несмотря на это, Головин должен являться к следователю, прокурору и в суд, сдать на хранение заграничный паспорт и носить электронный браслет. Также он обязан воздержаться от общения с подозреваемыми и свидетелями по его делу. Срок действия обязательств истекает 17 марта.

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Головина и его заместителя подозревают в присвоении сигарет, которые были вещественным доказательством в полицейском расследовании. Следователи подозревают, что генерал полиции помогал контрабандистам легализировать сигареты, которые незаконно прибывали в одесский порт.

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Напомним, ранее у бывшего руководителю управления Национальной полиции в Одесской области, генерала полиции третьего ранга Дмитрия Головина, а также у его заместителя, полковника Константина Гейко, проходили обыски.

Также стоит добавить, что в конце апреля начальник Главного управления Нацполиции в Одесской областиДмитрий Головин уволился из Национальной полиции, объяснив это плохим состоянием своего здоровья.

"Генерал Головин обратился с рапортом об увольнении из Национальной полиции. Он был удовлетворен. В связи с состоянием здоровья ему необходимо некоторое время для лечения и реабилитации. Потом мы ему предложим вернуться в строй…", – сказал тогдашний глава Нацполиции Сергей Князев.

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