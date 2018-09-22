Экс-таможенника Аминева, подозреваемого в краже арестованного имущества, выпустили под залог

Сегодня, 23:03

Суд сократил сумму внесения залога в 15 раз


Экс-сотрудника одесской таможни Дениса Аминева, подозреваемого в краже контейнеров с нерастаможенным грузом стоимостью в 154 млн гривен, выпустили из СИЗО.

Аминев был задержан в августе 2018 года и арестован на два месяца с правом внесения залога в 30 млн грн. Адвокат обратился к суду с ходатайством об изменении меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Судья рассмотрел ходатайство и отказал в его удовлетворении, однако своим постановлением одновременно установил меньшую сумму залога. Подсудимый вышел из СИЗО после внесения 1,762 млн грн.

Напомним, итоги работы таможни в июне-июле 2018 года свидетельствуют о том, что борьба с контрабандой в Украине дает ощутимые результаты. Как сообщили в ГФС и Кабмине, за июль в госбюджет поступило более 29,7 млрд грн. Это на 3,7 млрд грн больше, если сравнивать с июлем 2017 года. При этом относительно июня 2018 показатели поступлений в госбюджет выросли почти на 3,2 млрд грн. Как отметил Продан, средние за день поступления от таможни уже превышают 1,4 млрд грн.
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"Сегодня"

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