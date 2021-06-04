Еле держалась на ногах. По Одессе бродила пьяная женщина с младенцем (фото)

Женщина не могла ничего внятно объяснить правоохранителям, ее задержали и доставили в отделение полиции

В Одессе нетрезвая женщина, едва держась на ногах, ходила по улицам города с младенцем на руках. Очевидцев возмутило то, что она несколько раз падала и ругалась в сторону прохожих, которые, беспокоясь за ребенка, делали ей замечания.

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Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, инспекторы мгновенно прибыли на место вызова и увидели женщину с двухмесячным ребенком на руках в беспомощном состоянии. Объяснить что-либо она была не в состоянии и своим поведением могла нанести вред ребенку.

37-летнюю женщину с младенцем патрульные доставили в отделение полиции.

Женщину с младенцем патрульные доставили в отделение полиции. Фото: facebook.com/odesapolice

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Для установления состояния здоровья инспекторы вызвали скорую помощь, а женщину с явными признаками алкогольного опьянения передали сотрудникам ювенальной превенции.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области трое детей жили в бардаке и без еды в доме.

Также напомним, в Одессе трое детей жили в ужасных условиях. Родители закрыли их в квартире и ушли, дети просили помощи у прохожих через окно.

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