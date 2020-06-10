"Еле успели выскочить": появились новые подробности обвала дома в Одессе (фото, видео)

Незадолго до аварии в здании была утечка воды в квартире на втором этаже

Причин обрушения жилого дома на улице Ясной в Одессе могло быть несколько. В частности, рассматриваются утечка воды и нарушения при ремонте квартир. Об этом рассказали специалисты-архитекторы, которые оценивали состояние здания, сообщает "Думская".

По словам экспертов, в одной из пострадавших квартир обнаружили усиленную бетонную стяжку толщиной 20-25 см. Поскольку дом построили в 1912 году, такое в нем делать запрещено. Как рассказала жительница дома Людмила Фараджева, недавно в здании была утечка воды в пустой квартире на втором этаже. Тогда жильцы жаловались коммунальщикам, но все было напрасно.

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Кроме того, в квартире женщины месяц назад перестала нормально закрываться дверь.

"А месяц назад перестала нормально закрываться дверь в комнату, то есть стены перекосило", – вспоминает Людмила.

О возможных причинах обрушения рассказала и заместитель директора департамента городского хозяйства Одесского городского совета Наталья Мостовских.

"Предварительно причиной могла быть самовольная реконструкция в квартире на четвертом этаже. Там залита бетонная плита. Будет заказана экспертиза, которая определит причину обрушения. В феврале к нам обращались жильцы, сообщившие, что у них появились трещины на первом этаже. ЖКС "Фонтанский" установил маяки, которые до сегодняшнего дня были в нормальном состоянии. ЖКС обращался в управление охраны культурного наследия с просьбой обследовать дом и принять меры", – сообщила чиновник.

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Во время эвакуации из здания пострадал мужчина. По словам Людмила, которая оказалась невесткой пострадавшего, они еле успели выбраться из здания.

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"Слышим, дом трещит, еле успели выскочить с сыном с третьего этажа. Отец вышел из комнаты и из-за пыли не увидел, что пола нет. Упал вниз. Травма бедра, оборвало ногти с пальцев ноги. Он сейчас у друзей, вечером поедем на перевязку", – рассказала женщина.

На данный момент спасатели готовятся приступить к разбору завалов здания. Они уже спилили дерево у дома и ждут кран.

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Кроме того, спасатели извлекли из-под завалов поврежденную иномарку. Владелицей авто оказалась женщина, которая живет в доме напротив.

"Я частный предприниматель, и эта машина меня кормила. Никаких знаков, что здесь нельзя парковаться, не было. Я надеюсь на помощь города", – прокомментировала Татьяна.

Ранее мы сообщали, что из-за обрушения четырехэтажки на улице Ясной была повреждена газовая труба.

Напомним, недавно в Одессе рухнуло еще одно здание – аварийный жилой дом на Польском спуске.

Видео: Нацполиция

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