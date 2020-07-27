Эпидемия COVID-19 не утихает: в Одесской области начнут работать больницы второй волны

Коронавирусная инфекция не сбавляет темпы распространения в Украине. В связи с этим одесские медики вынуждены расширять количество медучреждений, принимающих больных. Об этом в ходе заседания оперативного штаба в мэрии сообщила глава горздрава Елена Якименко.

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По состоянию на 27 июля в Одесской области зафиксировано 2962 случая заболевания COVID-19, из них 871 случай – в Одессе. 143 пациента находятся на лечении в стационаре, из них 28 – в тяжелом состоянии на кислородной поддержке.

"Всего в инфекционной больнице задействованы все 70 кислородных концентраторов, и если количество будет расти, будем заимствовать у других учреждений, где нет такой нагрузки", - отметила Елена Якименко.

Чиновница добавила, что в инфекционной больнице занято уже 39% коек, поэтому на текущей неделе для приема больных будет открыто отделение ГКБ №5 на Лидерсовском бульваре на 120 коек.

"У нас за неделю количество случаев госпитализации увеличилось с 123 до 332, что вынуждает нас вводить медчуреждения второй волны. Уже третью неделю имеем существенный рост заболеваемости", – подытожила Якименко.

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Ранее мы сообщали, что в Одесской области коронавирусом заболел сотрудник Хозяйственного суда региона.

Также напомним, в Одессе вспышку коронавируса зафиксировали в управлении миграционной службы. Заболевшие сейчас находятся на амбулаторном лечении.

Кроме того, новую вспышку зафиксировали на курорте в Херсонской области – смотрите видео:

Коронавирус: новая вспышка COVID-19 на курорте Херсонщины

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