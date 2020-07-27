Еще одна попытка: стало известно, когда возобновят работы по подъему танкера в Одессе

В Одессе после нескольких неудачных попыток поднять затонувший танкер Delfi, судно перешло Администрации морских портов Украины (АМПУ).

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Об этом во время брифинга в АМПУ сообщил и. о. главы госпредприятия Александр Голодницкий.

Он заявил, что судовладелец с работами не справился, а крайний срок подъема судна истек на прошлой неделе. Поэтому дальнейшие операции по подъему затонувшего танкера переходят под контроль АМПУ.

Администрация морпортов уже объявила тендер по выбору подрядчика. Соответствующее объявление разместили на сайте госзакупок Prozorro.

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"21 июля право на подъем танкера перешло Администрации морпортов. К сожалению, просчеты в ряде вопросов подрядчика привели к тому, что убрать судно с одесского пляжа не удалось. В то же время хочется отметить качественную работу буксирных компаний, которые принимали участие в подъеме Delfi", — пояснил Голодницкий.

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Точная дата начала работ будет известна уже после подписания договора с новым подрядчиком.

"Мы подпишем договор, и только после этого можно будет говорить о точных сроках. Я и мои подчиненные ориентируемся на 15-25 августа. Это с учетом всех процедур и переговоров", — подчеркнул он.

Подрядчик приступит к работе не раньше сентября.

Как известно, танкер затонул после шторма 22 ноября 2019 года: стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

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Напомним, из-за того, что из танкера вылились нефтепродукты, ситуацию определили как чрезвычайную ситуацию местного уровня.

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