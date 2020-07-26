Подъем танкера "Delfi" в Одессе: ситуацию признали ЧС местного уровня

В Одессе очередная попытка поднять затонувший еще в прошлом году танкер Delfi закончилась неудачей – из судна вылились нефтепродукты. В связи с этим ситуацию определили как чрезвычайную ситуацию местного уровня.

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Это решение, как рассказал на своей странице в Facebook председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, приняли на заседании Комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской облгосадминистрации.

"Очередная попытка поднять судно на киль провалилась, зато есть новое разлитие нефтепродуктов в воду. Загрязнено около 100 квадратных метров поверхности воды. Госэкоинспекция в Одесской области отобрала пробы воды для лабораторного определения содержания ПДК. По состоянию на вчера – 25 июля – было установлено превышение нормативов предельно допустимых концентрации нефтепродуктов в 4,8 раз", - отметил он.

Кроме того, компании-подрядчику судовладельца решили отказать в продлении работ. К операциям теперь приобщат мощности Администрации морских портов Украины и ГСЧС.

Ранее мы уже сообщали, что ситуации вокруг Delfi могут дать статус катастрофы.

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Как известно, танкер затонул после шторма 22 ноября 2019 года: стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

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