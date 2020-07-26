Українська
$ 27,88
32,24
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

Подъем танкера в Одессе: почему операция провалилась и когда продолжат работу

26 июля, 10:29

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Порванные тросы починят или заменят на новые

Стала известна причина провала провала операции по подъему затонувшего в Одессе танкера Delfi.

Реклама

Судовладелец объяснил, что новые металлические тросы, которыми сменили ранее установленные полипропиленовые, оказались бракованными — вместо заявленной нагрузки в 63 тонны они выдержали всего четыре тонны, пишет "Думская".

Вскоре тросы планируют отремонтировать или доставить на место операции новые. Все работы продолжат с понедельника, 27 июля.

В свою очередь компания-подрядчик P&O Maritime Ukraine заявила, что операцию по нынешнему плану решили закончить.

"Когда два буксира развили по 10% мощности, лопнули оба стальных троса, которыми должны были приподнимать судно. Канаты были предоставлены подрядчиком. Их закрепили на кормовых лебедках буксиров, соединив с кормовой и носовой частями Delfi. После этого операцию по нынешнему плану, который разрабатывала и реализовывала нанятая судовладельцем компания Smart Marine Concept, решили закончить", – говорится в сообщении.

В тренде
Кораблекрушение в Одессе: ситуации вокруг Delfi дадут статус катастрофы
Реклама

Кроме того, глава Одесской ОГА Максим Куцый у себя в Facebook написал, что власти хоть и надеются на успех операции судовладельца, но уже готовятся к принудительному поднятию судна.

"Судовладелец пока пользуется правом самостоятельного поднятия танкера. Надеемся на успех, но вместе с Администрацией морских портов Украины и Министерством инфраструктуры Украины готовимся к принудительному поднятия судна, чтобы в кратчайшие сроки убрать танкер с городского пляжа", – написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что ситуации вокруг Delfi дадут статус катастрофы . Это необходимо сделать для того, чтобы дать возможность Администрации морских портов Украины двигаться по ускоренной процедуре и не терять время на бюрократию.

Как известно, танкер затонул после шторма 22 ноября 2019 года : стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Одесса танкер судно

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Толпы отдыхающих и забитые рестораны: как сейчас выглядит
Толпы отдыхающих и забитые рестораны: как сейчас выглядит "карантинная" Одесса (фото)Одесса
Жуткое ДТП на Одесской трассе: в полиции рассказали подробности (фото и видео)
Жуткое ДТП на Одесской трассе: в полиции рассказали подробности (фото и видео)Одесса
В Одессе мужчина избил беременную женщину в маршрутке (видео)
В Одессе мужчина избил беременную женщину в маршрутке (видео)Одесса
Смертельное ДТП на трассе Одесса-Рени: появились новые фото и подробности
Смертельное ДТП на трассе Одесса-Рени: появились новые фото и подробностиОдесса
В Одесской области в жутком ДТП погибли шесть человек (фото)
В Одесской области в жутком ДТП погибли шесть человек (фото)Одесса
Поднятие затонувшего танкера в Одессе: стало известно о первых успехах операции (фото и видео)
Поднятие затонувшего танкера в Одессе: стало известно о первых успехах операции (фото и видео)Одесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять