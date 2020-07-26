Подъем танкера в Одессе: почему операция провалилась и когда продолжат работу

Стала известна причина провала провала операции по подъему затонувшего в Одессе танкера Delfi.

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Судовладелец объяснил, что новые металлические тросы, которыми сменили ранее установленные полипропиленовые, оказались бракованными — вместо заявленной нагрузки в 63 тонны они выдержали всего четыре тонны, пишет "Думская".

Вскоре тросы планируют отремонтировать или доставить на место операции новые. Все работы продолжат с понедельника, 27 июля.

В свою очередь компания-подрядчик P&O Maritime Ukraine заявила, что операцию по нынешнему плану решили закончить.

"Когда два буксира развили по 10% мощности, лопнули оба стальных троса, которыми должны были приподнимать судно. Канаты были предоставлены подрядчиком. Их закрепили на кормовых лебедках буксиров, соединив с кормовой и носовой частями Delfi. После этого операцию по нынешнему плану, который разрабатывала и реализовывала нанятая судовладельцем компания Smart Marine Concept, решили закончить", – говорится в сообщении.

В тренде Кораблекрушение в Одессе: ситуации вокруг Delfi дадут статус катастрофы

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Кроме того, глава Одесской ОГА Максим Куцый у себя в Facebook написал, что власти хоть и надеются на успех операции судовладельца, но уже готовятся к принудительному поднятию судна.

"Судовладелец пока пользуется правом самостоятельного поднятия танкера. Надеемся на успех, но вместе с Администрацией морских портов Украины и Министерством инфраструктуры Украины готовимся к принудительному поднятия судна, чтобы в кратчайшие сроки убрать танкер с городского пляжа", – написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что ситуации вокруг Delfi дадут статус катастрофы . Это необходимо сделать для того, чтобы дать возможность Администрации морских портов Украины двигаться по ускоренной процедуре и не терять время на бюрократию.

Как известно, танкер затонул после шторма 22 ноября 2019 года : стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

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