Еще одна попытка: в Одессе готовятся поднимать затонувший танкер (фото)

В Одессе продолжаются подготовительные работы перед поднятием танкера Delfi, который затонул возле городского пляжа. Об этом сообщает Думская.

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По данным СМИ, утром 7 сентября из затонувшего судна откачивали воду. Ранее она была подана в танкер специально, чтобы обеспечить устойчивость бункеровщика на море.

Также последний этап поднятия танкера включает в себя перемещение танкера на глубину, заведение тросов для обвязки судна между баржей и плавкраном, а также подтверждение возможности перехода из акватории, а затем сам переход.

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Как известно, судно затонуло после шторма в ноябре 2019 года . Танкер изначально находился в акватории порта "Южный" – его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. С конца 2018 года у судна отсутствуют какие-либо судовые документы – оно "серое". Также выяснилось, что танкер находится на якоре в этом районе с мая 2019 года. Его судовладелец из Великобритании, а порт приписки — Румыния.

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Кроме того, ранее очередная попытка поднять затонувший танкер Delfi закончилась неудачей – из судна вылились нефтепродукты. В связи с этим ситуацию определили как чрезвычайную ситуацию местного уровня.

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