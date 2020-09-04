В Одессе на пляже снова заметили топливо из танкера Delfi: видео

Эколог показал, что происходит на берегу после утечки нефтепродуктов

В Одессе на пляже у затопленного танкера Delfi, который планировали убрать в начале сентября, снова заметили утечку топлива. Заграждения, которыми оцепили участок моря вокруг судна, не удержали распространения нефтепродуктов.

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Об этом в своем Facebook сообщил эколог Владислав Балинский, который также опубликовал видео с места происшествия.

"Вода в пляжной зоне в результате новой утечки нефтепродуктов с борта танкера покрылась пленкой, начались заморные процессы, поскольку боновые заграждения вокруг аварийного судна установлены неправильно, а компания-подрядчик не убирает нефтяную пленку", – заявил он, комментируя увиденное.

Видео: Facebook / Владислав Балинский

Также Балинский подчеркнул, что "одни звенья бонов (плавучих заграждений – Ред.) наложены на другие, в результате чего не обеспечена герметизация, и нефтяная пленка вышла за пределы боновых заграждений и загрязняет пляжную зону".

Ранее мы сообщали, что из танкера уже происходила утечка нефтепродуктов, и однажды это признали чрезвычайной ситуацией местного уровня.

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Как известно, судно затонуло после шторма в ноябре 2019 года. Танкер, который стоял в порту "Южный" под румынским флагом, сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Видео: PavlovskyNews

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