Еще одна попытка: в Одессе снова пытаются поднять затонувший танкер (фото, видео)

В Одессе на пляже "Дельфин" продолжаются работы по подготовке к подъему затонувшего танкера Delfi. Судно сегодня, 26 августа, попробуют поднять на киль с помощью буксиров.
Как сообщает УСИ, в 9:45 буксиры уже прикрепили к танкеру. Также прикреплены тросы к двум буксирам, еще два находятся рядом.
Отмечается, что за все время подготовительных работ танкер успели немного приподнять: сейчас он лежит под углом 45 градусов, а не полностью на боку.
На месте работает плавкран, судно продолжают выравнивать.
Кроме того, в мэрии Одессы сообщили, что сегодня будет пробный подход.
"Планируется пробное крепление буксиров для проверки всего оборудования, которое будет использовано при перевороте, в том числе для проверки прочности корпуса на который приварены опорные тумбы (треноги)", – говорится в сообщении.
Отметим, ранее владелец судна предпринял две безуспешные попытки поднять судно, после чего операция по "уборке пляжа" перешла под контроль АМПУ.
Напомним, танкер затонул после шторма 22 ноября 2019 года: стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.
Ранее мы сообщали, что несмотря на вытек нефтепродуктов, люди продолжают купаться рядом с затонувшим танкером Delfi.
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