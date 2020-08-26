Еще одна попытка: в Одессе снова пытаются поднять затонувший танкер (фото, видео)

В Одессе на пляже "Дельфин" продолжаются работы по подготовке к подъему затонувшего танкера Delfi. Судно сегодня, 26 августа, попробуют поднять на киль с помощью буксиров.

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Как сообщает УСИ, в 9:45 буксиры уже прикрепили к танкеру. Также прикреплены тросы к двум буксирам, еще два находятся рядом.

Отмечается, что за все время подготовительных работ танкер успели немного приподнять: сейчас он лежит под углом 45 градусов, а не полностью на боку.

На месте работает плавкран, судно продолжают выравнивать.

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Кроме того, в мэрии Одессы сообщили, что сегодня будет пробный подход.

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"Планируется пробное крепление буксиров для проверки всего оборудования, которое будет использовано при перевороте, в том числе для проверки прочности корпуса на который приварены опорные тумбы (треноги)", – говорится в сообщении.

Отметим, ранее владелец судна предпринял две безуспешные попытки поднять судно, после чего операция по "уборке пляжа" перешла под контроль АМПУ.

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Напомним, танкер затонул после шторма 22 ноября 2019 года: стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Ранее мы сообщали, что несмотря на вытек нефтепродуктов, люди продолжают купаться рядом с затонувшим танкером Delfi.

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