Нефтепродукты вытекают, но люди купаются: что происходит у затонувшего Delfi в Одессе (фото)

В Одессе на пляж "Дельфин", рядом с которым затонул танкер Delfi, продолжают приходить местные жители и приезжие. Они купаются в море, несмотря на регулярную утечку нефтепродуктов с судна.

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Как сообщает "Одесская жизнь", продолжаются работы по подготовке к подъему корабля.

Ранее участок пляжа, возле которого затонул танкер, оградили забором, но позже на время подготовительных работ некоторые участки пляжа открыли.

В итоге сюда ежедневно приходит множество людей, которых не смущают нефтяные пятна на воде – после крушения судна экологи неоднократно фиксировали загрязнение моря нефтепродуктами.

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Напомним, танкер затонул после шторма 22 ноября 2019 года: стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Ранее мы сообщали, что из-за того, что из танкера вылились нефтепродукты, случившееся определили как чрезвычайную ситуацию местного уровня.

Видео: PavlovskyNews

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