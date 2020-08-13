В Одессе активно готовят подъем танкера Delfi: что происходит (фото)

По словам водолазов, на борту танкера скопилось больше сотни тонн песка

В Одессе продолжают подготовку к подъему танкера Delfi, который затонул напротив городского пляжа "Дельфин".

Реклама

На протяжении двух дней у судна закрепили мощный плавучий кран, который специальным ковшом убирает со дна валуны, сообщает "Думская".

Кроме того, при помощи пожарных насосов удаляют песок из трюмов затонувшего танкера. По словам водолазов, там его скопилось более сотни тонн. Также они замеряют размеры пробоин, а также осматривают оборудование, которое подлежит уборке до подъема танкера.

Были изготовлены и установлены специальные пластыри на кингстонные решетки в районе машинного отделения.

В тренде Вспышка коронавируса в порту под Одессой: скончался капитан судна

Реклама

Также продолжается доставка различного водолазного и сварочного оборудования.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу назвал затонувший танкер "позором" для страны и города, а также приказал "убрать эту махину".

Как известно, танкер затонул после шторма 22 ноября 2019 года: стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Напомним, из-за того, что из танкера вылились нефтепродукты, случившееся определили как чрезвычайную ситуацию местного уровня.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама