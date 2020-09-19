Европейский суд отказал "одесскому террористу" в выплатах от Украины

Суд признал нарушения со стороны Украины, но отказал в денежной выплате

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал "одесскому террористу" Владимиру Грубнику, который подал иск против Украины, требуя выплаты денежной компенсации.

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Мужчина был лидером группы одесских террористов, а прошлой зимой его освободили в рамках обмена пленными на Донбассе. Об этом в Facebook сообщил замминистра юстиции Украины, уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина.

Грубник был приговорен к восьми годам лишения свободы за взрыв в одесском офисе Службы безопасности Украины в 2015, а также за подготовку серии терактов. До задержания он работал хирургом в одной из больниц города.

В ЕСПЧ он оспаривал задержание без санкции суда, информирование о причинах задержания только спустя 23 часа после самого задержания, обязательность содержания под стражей до суда и то, что при избрании меры пресечения судья указал наличие "доказательства того, что Грубник совершил особо тяжкое преступление".

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В итоге Европейский суд установил, что Грубника задержали незаконно, а суд при избрании меры пресечения нарушил право на презумпцию невиновности, поскольку это был еще не приговор. Украинское правительство пыталось доказать, что судья допустил ошибку и неверно сформулировал мнение, но ни суд, ни апелляционная инстанция не признали ошибку и не пытались ее исправить.

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В то же время ЕСПЧ отклонил жалобы о том, что при задержании не сообщили причину. Суд пришел к выводу, что допрос Грубника, публичная огласка информации о взрыве в СБУ и задержание с участием сотрудников спецслужбы и экспертов по разминированию дали достаточную информацию о причинах задержания.

Кроме того, суд отклонил материальные требования и установил, что признание нарушений Конвенции в этом деле уже является достаточной компенсацией.

Напомним, ранее Европейский суд по правам человека принял решение в пользу жителя Харькова. Он добивался возмещения морального ущерба за пытки в милиции, куда его забрали якобы за кражу телефона, избивали и грозили изнасилованием.

Также мы сообщали о задержании двоих полицейских Кагарлыкского отдела полиции. Перед этим в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Предварительная проверка подтвердила причастность к этому преступлению полицейских.

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Позже суд избрал меру пресечения подозреваемым в виде содержания под стражей без права выйти под залог.

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