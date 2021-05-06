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ГБР начало расследование гибели пограничника в Одесской области

6 мая, 21:12

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Пропавшего без вести в результате аварии лодки Госпогранслужбы пограничника 6 мая нашли мертвым

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование гибели пограничника в результате происшествия с моторной лодкой Госпогранслужбы на озере Тудорово в Одесской области 5 мая.

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Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Расследование территориального управления ГБР в Николаеве ведется по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 УК Украины – небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях особого периода.

Сейчас проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются лица, ответственные за эксплуатацию лодки и ее техническое состояние, а также за проведение соответствующих инструктажей. Назначен ряд экспертиз

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В результате проведения неотложных следственных действий установлено, лодка с пограничниками на озере Тудорово в Беляевском районе Одесской области перевернулась во время инспектирования акватории. В ней находились четверо пограничников, троим удалось добраться до суши, четвертый пропал без вести.

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6 мая 2021 сотрудники аварийно-спасательного отряда ГУ ДСНС в Одесской области нашли тело пропавшего офицера.

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