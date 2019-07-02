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Гимназия в Одессе получит новое футбольное поле и воркаут-зону

2 июля, 18:44

Здесь учатся порядка 2000 учеников

Работа над площадкой кипит. Фото: omr.gov.ua
Работа над площадкой кипит. Фото: omr.gov.ua.

В Одессе уже идет подготовка к новому учебному году. Так, на территории УВК "Гармония" — гимназии №6 на ул. Александра Невского — идет капитальный ремонт и благоустройство прилегающей территории. Как рассказали в пресс-службе муниципалитета, эта гимназия — одно из самых крупных в городе учебных заведений. Здесь учатся порядка 2000 учеников.

Сегодня на пришкольной территории активно сооружают новую баскетбольную площадку.

"В дальнейшем здесь обустроят футбольное поле с покрытием из искусственной травы, волейбольную площадку с резиновым покрытием, беговые дорожки вокруг футбольного поля, яму для прыжков в длину, площадку для занятий на тренажерах и воркаут-зону. Все площадки будут освещены, а футбольное поле — ограждено", — описывают в мэрии. Кроме того, на начало сентября запланировали открытие стадиона.

Ранее мы писали, что одесские школьники получили новый стадион. Многофункциональная площадка включает футбольное поле, беговые дорожки и зоны отдыха.

Напомним, в селе Миляч Ровенской области открыли современную спортивную площадку стоимостью 1,8 миллиона гривен – она была построена на 50% за деньги местной общины, и еще на 50% – за средства государственной бюджетной программы. На торжественное открытие прибыла супруга президента Марина Порошенко. 


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Тег стадион, гимназия, благоустройство, площадка, футбольное поле

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АВТОР:

Мария Дмитренко

Источник:

Сегодня

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