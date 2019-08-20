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Главу одесского райсовета уволили после конфликта с учителями

20 августа, 17:02

Решение об увольнении чиновника приняла внеочередная сессия Раздельнянского райсовета

Главу районного совета отправили в отставку большинством голосов

Главу районного совета отправили в отставку большинством голосов / Фото: Думская

В Одесской области на внеочередной сессии Раздельнянского районного совета уволили его председателя – Феликса Сигала. Местные депутаты в ходе тайного голосования проголосовали за снятие чиновника с должности.

"Прошло заседание профильной комиссии, был подготовлен проект решения специальной комиссией и вопрос был вынесен. В результате тайного голосование было принято такое решение. Из 27 присутствующих депутатов райсовета отставку главы поддержали 20", – сказали в Раздельнянском райсовете.

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Как сообщает "Думская", сессии предшествовал конфликт вокруг назначения временно исполняющих обязанности директоров учебных заведений, а именно учебно-воспитательного комплекса №1 в городе Раздельная и Степановского межшкольного учебно-производственного комбината.

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Учителя, родители школьников и активисты уверены, что профильная комиссия под руководством Сигала неправомерно уволила руководителей этих заведений. Кроме того, райсовет неоднократно нарушал процедуру назначения директоров, которую сам же утвердил, не проводил конкурсы. Это стало поводом для созыва внеочередной сессии.

Напомним, ранее сгорел трехэтажный деревянный дом, расположенный в Воловецком районе на Закарпатье, принадлежавший депутату районного совета Василию Берковичу.. В момент прибытия пожарных огнем было охвачено 300 квадратных метров здания.

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депутаты одесская область райсовет

Источник: Сегодня

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