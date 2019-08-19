Декларации: "Сегодня" посмотрели, с какими запасами нардепы идут в новую Раду

Фото: twitter.com/verkhovna_rada

Пока новоизбранные депутаты Верховной Рады осваивают премудрости будущей работы и готовятся принести присягу, "Сегодня" посмотрели, с каким багажом избранники заступают на высокий пост.

Согласно закону, новички должны подавать декларации о доходах с 2020 года, однако 12 из 17 депутатов-мажоритарщиков, которые представят интересы жителей Днепра и области, показали содержимое своих "кошельков".

Единственный в списке депутат со стажем Дмитрий Шпенов задекларировал шесть помещений общей площадью в 119,5 "квадратов", в которых на правах временного пользования открыты общественные приемные народного депутата.

При этом собственного жилья у народного избранника нет, однако в 2018-м он получил 13,6 тыс. грн в качестве компенсации за проживание в гостинице "Киев". К слову, ночь в номере экономкласса обойдется постояльцам в 2350 грн, а за номер люкс просят 5250 грн.

В прошлом году за выполнение депутатских полномочий избранник получил чуть более 422 тыс. грн., при этом одолжил третьим лицам солидную сумму в 50 тысяч долларов. А вот в авропарке избранника, кроме элитных авто, значатся также катамаран и прицеп для его транспортировки.

Весьма увесистый в его декларации и список ценностей, с припиской, что все получено еще до избрания в Верховную Раду. В числе ценностей — коллекция книг, которая насчитывает около 1000 экземпляров, собрание монет, 10 картин, три православные иконы, четыре пары часов и даже дебаркадер.

Реклама

Из новобранцев больше всех в прошлом году заработал Дмитрий Киселевский, который занимал пост директора по корпоративным отношениям в ООО "Интерпайп Украина". При солидном доходе в 4,7 млн грн в гараже слуги народа два бюджетных авто общей стоимостью в 490 тыс. грн. В то же время, как его коллеги при более скромных доходах умудрились обзавестись более элитными "железными конями".

Депутат Днепропетровского облсовета Вячеслав Бородин, согласно собственному отчету, живет на попечительстве супруги. Сам слуга народа владеет лишь квартирой в Днепре, которая числится за ним с 1999-го. Зато у супруги — земельный участок в Обуховке, три авто и приличная зарплата: благодаря предпринимательской деятельности она принесла в семейную копилку 934,6 тыс. грн. Еще 85,5 тыс. грн заработал сын. Весьма увесистые у супруги Бородина и сбережения, в то время как у самого слуги народа за душой — ни копейки.

29-летний депутат Днепропетровского облсовета Дмитрий Черный указал в декларации родителей. Согласно отчету, в 2011-м семья приобрела скромную квартиру площадью в 28,1 м2 в городе Желтые Воды. Стоимость во время покупки составила 47,3 тыс. грн. Собственным жильем слуга народа обзавелся лишь в 2018-м. Теперь в его собственности апартаменты площадью в 54 м2 стоимостью 45 тыс. грн.

В тренде Визит Нетаньяху в Киев: в чем совпадают и расходятся интересы Израиля и Украины

В прошлом году Черный пополнил собственный бюджет на 317,2 тыс. грн, из них 45 тыс. грн ему подарил отец. По основному месту работы в ЧП "Общественная журналистика" избраннику удалось заработать чуть более 30 тыс. грн. Совокупный доход родителей составил 201,2 тыс. грн.

В прошлом году улучшил свое благосостояние и многодетный отец Вячеслав Медяник, который указал в декларации супругу, четверых дочерей и сына. В декабре 2018-го чета обзавелась земельным участком и домом в Днепре, которыми владеет поровну, а также двумя автомобилями — Porche и BMW.

Зампредседателя Днепропетровского облсовета по исполнительному аппарату Сергей Северин заработал 319 тыс. грн, еще 1500 грн получил в качестве материальной помощи. Куда большим доходом может похвалиться супруга избранника – в 2018-м предпринимательство принесло ей 430 тыс. грн, еще 20,1 тыс. грн. Ирина Северина получила в качестве материальной помощи и 13,7 тыс. грн составили проценты по вкладам. К слову, на счету у нее 20 тыс. долларов, еще 150 тыс. грн она хранит наличными, в то время как у самого избранника накоплений не оказалось.

Избранник Денис Герман также во многом зависит от супруги, ведь ни собственной крыши над головой, ни авто у него нет. Зато супруге принадлежат два земельных участка и просторный дом в 157,3 м2 в Черкасской Лозовой Харьковской области, квартира в Харькове, а также два небольших домика под Харьковом.

На посту директора ООО "Альфа-косметикс" ему удалось заработать 38 тыс. грн, еще 136 тыс. грн депутату принесло предпринимательство и 12 тыс. грн — работа менеджером по совместительству. В активе Дениса Германа — 1 млн грн наличными, а у его супруги Оксаны сбережений на порядок больше. Кроме 5 млн грн наличными, есть еще три солидных банковских вклада.

Привлекает внимание и декларация Максима Бужанского, который внес в отчет шестерых родственников, указав, кроме супруги, детей и падчерицы, еще и родителей. Сам Бужанский в прошлом году заработал около 78 тыс. грн, в то время как его отец одолжил третьим лицам $350 тыс. и обзавелся элитными часами стоимостью в 556 тыс. грн. Сын же может похвастаться цепочкой и браслетом общей стоимостью в 972 тыс. грн. А вот в графе "нематериальные активы" у Бужанского значатся авторские права на киносценарий.

Как сообщали новости "Сегодня", во время сегодняшнего заседания подготовительной группы Дмитрий Разумков рассказал, какой комитет должен заниматься Донбассом. Он считает, что для этого не нужно создавать отдельный комитет.

Напомним, 9 августа в парламенте состоялось первое заседание подготовительной группы из новоизбранных депутатов, которые приняли решение о начале работы парламента с 29 августа, а также обсудили вопросы о комитетах. Читайте подробнее, о чем договорились в Раде.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама