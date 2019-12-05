Говорил, что умирает: на пепелище в Одессе девушка ждет брата

Оперативники и следственная группа до сих пор не могут зайти в помещение

Фото: ГСЧС

На месте пожара в здании колледжа в Одессе сестра ждет своего двоюродного брата, связь с которым пропала еще утром 4 декабря. Об этом сообщает "Думская".

Девушка рассказала, что вчера в 10 утра парень звонил маме, прощался и говорил, что умирает. С тех пор студент не выходит на связь.

"У него была пара по высшей математике. Когда я прибежала, я видела большой состав учителей уже на улице, а детей выводили спасатели", - добавила девушка.

А тем временем Троицкая улица до сих пор перекрыта, здание все еще проливают. Пресс-секретарь регионального управления ГСЧС Ольга Сафронова рассказала, что спасатели работали всю ночь. Оперативники и следственная группа до сих пор не могут зайти в помещение, поскольку оно небезопасно.

Кроме того, из Киева прибыли поисковики с кинологами, но они тоже пока не могут приступить к работе. Также напротив сгоревшего дома заметили инженеров – они измеряют уровень здания, чтобы предсказать возможное обрушение.

Ранее сообщалось, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

По факту пожара в учебном заведении полиция начала уголовное производство. Правоохранители квалифицировали инцидент как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

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