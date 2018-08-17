СБУ предупредила незаконный ввоз в Украину товара на 1 млн грн

Сегодня, 03:17

Киевская компания заниила стоимость импортированных товаров

Фото: apostrophe.com
Фото: apostrophe.com

Во Львовской области Служба безопасности Украины совместно с сотрудниками таможни предупредили незаконный ввоз на территорию Украины товара на 1 млн грн.

Как сообщает в четверг пресс-центр управления СБУ в области, сотрудники спецслужбы получили оперативную информацию о том, что одна из киевских компаний может вносить ложные данные в товаросопроводительные документы для таможенного контроля, занижая стоимость импортированных товаров. Как предполагают в СБУ, компания таким образом могла уклоняться от уплаты таможенных и других платежей, предусмотренных законом.

На основании данной информации сотрудники СБУ совместно с сотрудниками Львовской таможни осмотрели грузовой автомобиль, перевозивший товары народного потребления.

В результате проверки силовики установили, что маркировка фирм-изготовителей не соответствует маркировке в товаросопроводительных документах. Различие составило 1 млн грн.

В данное время решается вопрос об открытии уголовного производства по правонарушениям, предусмотренным ст.212 (уклонение от уплаты налогов), ст.358 (подделка документов) и ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, уровень теневой экономики в Украине снижается, но ее важная часть — контрабанда — остается непобедимой. "Сегодня" узнала, какие схемы используют контрабандисты.

Ранее сообщалось, что пограничники со стрельбой задержали грузовик с контрабандными шубами и дубленками из РФ.

Напомним, недавно на Закарпатье пограничники заметили квадрокоптер, котрый использовали контрабандисты для контрабанды сигарет. Инцидент закончился стрельбой и ранением начальника погранзаставы на границе с Румынией.
сбу, граница, контрабанда, подделка документов

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Источник:

"Сегодня"

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