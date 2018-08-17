СБУ предупредила незаконный ввоз в Украину товара на 1 млн грн

Во Львовской области Служба безопасности Украины совместно с сотрудниками таможни предупредили незаконный ввоз на территорию Украины товара на 1 млн грн.

Как сообщает в четверг пресс-центр управления СБУ в области, сотрудники спецслужбы получили оперативную информацию о том, что одна из киевских компаний может вносить ложные данные в товаросопроводительные документы для таможенного контроля, занижая стоимость импортированных товаров. Как предполагают в СБУ, компания таким образом могла уклоняться от уплаты таможенных и других платежей, предусмотренных законом.

На основании данной информации сотрудники СБУ совместно с сотрудниками Львовской таможни осмотрели грузовой автомобиль, перевозивший товары народного потребления.

В результате проверки силовики установили, что маркировка фирм-изготовителей не соответствует маркировке в товаросопроводительных документах. Различие составило 1 млн грн.

В данное время решается вопрос об открытии уголовного производства по правонарушениям, предусмотренным ст.212 (уклонение от уплаты налогов), ст.358 (подделка документов) и ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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