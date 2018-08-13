Украинка везла в Россию более 200 серебряных изделий

Сегодня, 00:18

Общий вес изделий составил почти килограмм


Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Харьковчанка пыталась вывезти в Россию 200 серебряных изделий общим весом около килограмма. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"45-летняя харьковчанка прибыла в местный пункт пропуска "Журавлевка" в Харьковской области, на выход в Россию. На сумку гражданки состоялось срабатывание металлоискателя. В ходе дальнейшего осмотра общей группой пограничников и работников фискальной службы у женщины среди личных вещей было обнаружено более 200 изделий из серебра различного наименования и веса", – говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что общий вес обнаруженных предметов составляет около 950 граммов. Товар изъят в установленном порядке.

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Ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали на международном пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области мужчину, который пытался вывезти в Россию иконы XIX века "Иоанн Богослов" и "Лука".

Также мы писали, что в Харьковской области украинец пытался вывезти в Россию старинные монеты. Монеты 1841, 1873, 1910, 1915 годов выпуска нарушитель пытался провезти в портсигаре.

А 23 июня, на границе с РФ правоохранители помешали гражданину Молдовы вывезти из Украины боеприпасы, старинные книги и таблетки психотропного действия. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
пограничники, граница, пункт пропуска, серебро

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