Испытания "Нептуна": украинская ракета уничтожила "вражеский" корабль (фото)

В Одесской области на полигоне "Алибей" состоялись очередные испытания противокорабельного ракетного комплекса "Нептун".

Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, на этот раз запускали ракеты с боевой частью.

После пуска ракеты сопровождались истребителями Су-27, которые несут боевое дежурство на аэродроме "Школьный" под Одессой.

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В Генштабе отметили, что комплекс крылатых ракет наземного базирования предназначен для поражения боевых кораблей – крейсеров, эсминцев, фрегатов, корветов, десантных, танко-десантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов.

Также возможно поражение береговых целей, в различных погодных условиях, в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии со стороны противника.

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"Ракеты проекта "Нептун" являются перспективной украинской разработкой и в случае запуска серийного производства могут стать весомым оружием сдерживания, ведь они способны уничтожать не только корабельные цели, но и наземные. Ракеты являются современным видом вооружения, они управляемы и практически незаметны для вражеских радаров", - резюмировали в Генштабе.

Напомним, в начале апреля уже проводились испытания крылатой ракеты. Тогда поражали морскую цель с расстояния в 100 км. Смотрите уникальное видео, как "Нептун" попадает в цель в море.

Видео: Минобороны Украины

Как сообщали новости "Сегодня", испытания крылатых ракет начались еще в 2018 году, и каждый раз они показывали отличные результаты, а стрелять могут почти на 300 км. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет, с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 сек. Он может находиться на расстоянии до 25 км от береговой линии, а необходимое время для его развертывания составляет до 15 минут. Стоит отметить, что "Нептун" – это целый комплекс различной техники, а не просто ракета. Читайте подробнее о характеристиках ракетного комплекса.

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