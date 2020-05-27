В Украине проходят испытания ракетного комплекса "Нептун": новое видео

Украина начала серию новых испытаний крылатой ракеты ракетного комплекса "Нептун". Пуски проводятся на полигоне Алибей в Одесской области. Завершить стрельбы планируют до конца мая, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Ракетный комплекс "Нептун" – комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей класса крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и береговых радиоконтрастных целей. Также ракетой можно уничтожать транспорт, который действует в составе корабельных групп и десантных отрядов.

Крылатая ракета одинаково успешно применяется для поражения цели и в простых, и в сложных метеорологических условиях, в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействия противника.

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После принятия на вооружение, комплекс будут поставлять в Военно-морские силы. В Украине подготовят три платформы для крылатых ракет: первая – это мобильные береговые комплексы, которые тестируются сейчас; вторая – ракетные катера и корветы; третья платформа – авиационные комплексы.

Видео: Минобороны Украины

Напомним, в начале апреля уже проводились испытания крылатой ракеты. Тогда поражали морскую цель с расстояния в 100 км. Смотрите уникальное видео, как "Нептун" попадает в цель в море.

Как сообщали новости "Сегодня", испытания крылатых ракет начались еще в 2018 году, и каждый раз они показывали отличные результаты, а стрелять могут почти на 300 км. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет, с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 сек. Он может находиться на расстоянии до 25 км от береговой линии, а необходимое время для его развертывания составляет до 15 минут. Стоит отметить, что "Нептун" – это целый комплекс различной техники, а не просто ракета. Читайте подробнее о характеристиках ракетного комплекса.

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