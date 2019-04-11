Может ударить почти на 300 км: раскрыты характеристики ракетного комплекса "Нептун"

Максимальный боекомплект комплекса 72 единицы противокорабельных ракет, которыми можно топить корабли

Может ударить почти на 300 км: раскрыты характеристики ракетного комплекса "Нептун" 2019-04-11T05:17:00+03:00 Украина Максимальный боекомплект комплекса 72 единицы противокорабельных ракет, которыми можно топить корабли



















В Украине на днях испытали новые ракеты "Нептун", которые обещают стать одни из самых грозных вооружений в украинской армии. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец на своей странице в Facebook раскрыл характеристики ракетного комплекса.

РК-360МЦ – комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой Р-360. Он предназначен для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов и береговых радиоконтрастных целей в простых и сложных метеорологических условиях, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.

Комплекс имеет следующие характеристики:

дальность стрельбы – до 280 км;

удаленность стартовой позиции от береговой полосы – не более 25 км;

максимальное количество ракет Р-360 в одном залпе – 24 единицы;

интервал пуска в залпе – от 3 до 5 сек;

время развертывания комплекса на новой позиции – до 15 минут;

масса ракеты – 870 кг, боевая часть – 150 кг;

диаметр – 380 мм;

диапазон полета над морем – 3-10 метров;

запас движения комплекса по суше – до 1000 км.

В сам командный пункт ракетного комплекса входят пять человек. Также в состав комплекса входят унифицированная пусковая установка УСПУ-360, транспортно-заряжающего машина ТЗМ-360, транспортная машина ТМ-360, комплект наземного оборудования. Предлагаемая структура ракетного комплекса: командный пункт, три стартовые батареи, техническая батарея, подразделения обеспечения.

Максимальный боекомплект комплекса РК-360МЦ с учетом всех транспортных и стартовых платформ в предлагаемой штатной структуре – 72 единицы противокорабельных ракет Р-360.

Напомним, испытания крылатой ракеты начались еще в прошлом году. Как рассказывал секретарь СНБО Александр Турчинов, эти ракеты способны обеспечить надежную оборону черноморского и азовского побережья, поражая вражеские корабли на расстоянии до 300 километров, при необходимости, даже в портах их базирования.

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