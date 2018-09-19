Итоги турсезона в Одессе: в области насчитали 6 млн туристов, в том числе с Филиппин

С окончанием лета в Одессе закончился и высокий турсезон. Впрочем, власть имущие уверены: приход осени не означает, что в город перестанут приезжать гости из других городов и стран, ведь Южная Пальмира манит путешественников 365 дней в году.

УСПЕХ РЕГИОНА. Губернатор Одесской области Максим Степанов назвал турсезон "достаточно успешным" и отметил, что за восемь месяцев этого года регион посетили почти 6 млн туристов. Это больше, чем за весь 2017-й.

"В том числе вырос приток гостей, посетивших наш регион именно в летнее время", — заявил в комментарии "Сегодня" рулевой области.

Степанов отметил, что летом делали акцент на масштабных мероприятиях, как-то международный фестиваль Odessa Classics и ежегодная Бессарабская ярмарка, которые привлекли не только внутренних туристов, но и иностранцев.

А вот самыми популярными направлениями, по данным губернатора, стали пляжные курорты Затока, Каролино-Бугаз и Грибовка. Проявили туристы интерес и к украинской Венеции — городку Вилково.

"Наша область — универсальная, ведь может удовлетворить вкусы любого гостя. Это и отдых, чтобы оздоровиться, — на тот же Куяльницкий лиман приезжают люди со всех концов планеты. Это и экотуризм — например, отдых в центре этнографического и зеленого туризма Фрумушика-Нова пользуется большой популярностью. Это и прекрасные природно-заповедные территории, в частности Дунайский биосферный заповедник и Нижнеднестровский национальный природный парк. Это и гастрономический туризм на любой вкус", — говорит Степанов, добавляя, что к нам приезжают из Турции, Израиля, Германии, Грузии, Молдовы, Румынии, Филиппин, Польши и Австрии.

К слову, о притоке иностранных туристов говорят и в турагентствах, ориентированных на гостей из других стран.

"Тенденция в общем приятная, иностранных туристов становится больше, чем было в прошедшие годы", — пояснила нам директор одного из туроператоров Анна Журавская.

ОДЕССА В ГЛЯНЦЕ. Тем временем в Южной Пальмире еще в начале сентября торжественно встретили 3-миллионного туриста.

"Если в недалекое советское время Одесса воспринималась только как город для летнего отдыха, сегодня Одесса — это крупнейший культурный центр, — рассказала "Сегодня" директор гордепартамент культуры и туризма Татьяна Маркова. — В городе происходит более 1000 мероприятий в год и более 50 бесплатных open-air проектов разных форматов, крупных международных проектов с ведущими мировыми исполнителями".

Кроме того, в этом году городу удалось попасть с рекламой в такие издания как Lonely Planet и National Geographic, которые являются топовыми брендами для туристической сферы.

На Дерибасовской туристов встречали кафе, мини-аттракционы и художники с космическими картинами. Фото: Д. Митанова

Впрочем, не отрицают в департаменте и тот факт, что городу есть над чем поработать: улицы в центре города не приспособлены к большому количеству транспорта, некоторые архитектурные объекты и памятники нуждаются в реставрации, возникают проблемы с ценообразованием.

На эти же недостатки указывают на тематических форумах в сети и туристы.

"Цены — не дешевле, чем в Минске, а то и дороже. Город грязный, машин и пробок много, — пишет пользователь Артем. — Понравилось только море. Дерибасовская — сплошные кафешки и рестораны".

Но среди отдыхающих много и тех, кому Южная Пальмира пришлась по душе.

"Одесса — очень красивый курортный город, эти старые постройки так и передают атмосферу прошлого, а Черное море так и манит туда возвращаться", — признался Илья из Киева, но также посетовал на цены.

В ПОДСЧЕТАХ МОГЛИ ОШИБИТЬСЯ

В то же время президент Южноукраинского центра этнических и политических исследований "Лад" Геннадий Чижов считает, что данные о 3 млн туристов в Одессе не совсем правдивы.

"Это методическая ошибка. На самом деле не 3 млн туристов, а 3 млн человеко-дней (то есть количество дней, которые туристы в общем провели в городе. — Авт.). Может быть и было зафиксировано 3 млн, но они не учитывают, что человек мог находиться у нас несколько дней, — аргументирует свое мнение наш собеседник. — По центру нет туристических объектов, на которых можно было бы единовременно такое количество туристов видеть".

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