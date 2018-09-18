Бесплатный проезд и скидки в ресторанах: во Львове ввели карточки для туристов

Сегодня, 17:30

В помощью карты каждый турист может посетить три музея и галереи на выбор, подняться на Ратушу и заказать экскурсии по городу


Во Львове ввели карточки для туристов, которые действуют как проездные в городских трамваях и троллейбусах. Кроме того, с помощью такой карты каждый турист может посетить три музея и галереи на выбор, подняться на Ратушу и заказать экскурсии по городу. Кроме того, карточка дает скидки в ресторанах и сувенирных магазинах.

Сейчас карты тестируют и продают только в городском туристическом центре на площади Рынок. В конце месяца их можно будет уже заказать через Интернет.

"Не считая скидки в ресторанах – это около 100 гривен экономии на таких базовых услугах. Карты ценятся от 250 гривен за 24 часа, 350 гривен за 48 часов и 450 гривен за 72 часа. Человек может выбрать из 22 музеев и галерей", – рассказала Марьяна Олеськив, директор "Центра развития туризма во Львове".

Напомним, не так давно в центре Львова под открытым небом в огромной турке сварили 20 литров кофе. Для приготовления огромной порции ароматного кофе использовали полтора килограмма арабики, а вот сахара в напиток не добавляли. 
Львов, туристы, скидки, карточки

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