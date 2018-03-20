Из-за непогоды закрыли судовый ход "Дунай – Черное море" и отменили рейсы на Одесском автовокзале

Также из-за снега в Ренийском порту ограничены грузовые операции с зерновыми

В связи с сильным ветром и волнами закрыт глубоководный судовый ход "Дунай – Черное море", а из-за снега в Ренийском порту ограничены грузовые операции с зерновыми. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины.

"В порту Рени пришлось на время приостановить работы по погрузке и разгрузке судов. А на судоходном канале Дунай – Черное море через гирло Быстрое временно прекратили движение судов – из-за шторма и сильного волнения", – говорится в сообщении.

Кроме того, из-за непогоды изменил работу Одесский автовокзал. Не работают рейсы в восьми направлениях. В том числе, отменены несколько рейсов в южные районы области: Ренийский, Килийский и Измаильский. Также не смогли добраться в Одессу пассажиры из Варны и Кишинева.

Между тем, аэропорт работает в штатном режиме. В самом городе начался сильный снегопад. По предупреждением синоптиков, он продлится он до вечера.

Также отмечается, что все оперативные службы Одесской области переведены в усиленный режим работы и готовы к предупреждению и ликвидации возможных последствий очередного ухудшения погодных условий. Об этом во время заседания оперативного штаба ОГА сообщил губернатор Максим Степанов.

По его словам, по области развернули 225 пунктов обогрева. За двое суток к ним обратились около 60 человек. "Прогноз синоптиков на ближайшие дни показывает, что непогода продолжится. Все оперативные службы находятся в усиленном режиме работы", — подчеркнул Степанов.

В то же время, по данным полиции, еще до полудня в Одессе произошло 12 ДТП. Также сообщается, что в Измаильском районе огромная фура перекрыла движение на трассе "Одесса-Рени". Полиция вызвала ГСЧС, поскольку вернуть грузовик на трассу не предоставлялось возможным.

Фото: ГСЧС

Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей объявил сегодня, 20 марта, штормовое предупреждение на территории Одесской области. Ожидаются порывы северного ветра до 15-18 метров в секунду. В Одессе и местами в области прогнозируют сильные осадки, а также гололед и налипание мокрого снега.

Видимость на дорогах во время осадков составит 200-500 метров. По информации синоптиков, температура ночью снизится до 6 градусов мороза, а днем — от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Накануне сообщалось, что на Украину надвигается снежный шторм.

Напомним, вчера из-за непогоды в Хмельницкой области в пробках застряли 27 грузовиков.

Также сообщалось, что Днепр парализовал снежный апокалипсис. Такого количества снега в Днепре еще не видели. Сугробов в городе местами намело до метра высотой.

Также напомним, что на трассе Одесса – Киев ликвидировали большую пробку.