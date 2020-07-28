Избиение ветерана копами в Одесской области: в полиции назвали виновного

Правоохранители утверждают, что конфликт в болградском отделении спровоцировал сам Тарас Чернявский

Конфликт в полицейском участке Болграда, в результате которого у 29-летнего ветерана АТО Тараса Чернявского диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, был спровоцирован им же.

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Об этом сайту "Сегодня" сообщили в Нацполиции.

Суть конфликта в том, что по данным полиции, жена Чернявского страдала от домашнего насилия и вместе с их детьми 3 и 5 лет уехала в реабилитационный центр. После этого мужчина подал заявление об исчезновении.

22 июля, когда он пришел в отделение, его такой ответ не устроил и он поскандалил с полицией, плюнул в лицо, после чего на него надели наручники.

"Сейчас, по состоянию на 28 июля, идет служебное расследование, выясняются обстоятельства происшедшего", – рассказали нам полицейские.

Стоит отметить, что версия следователей отличается от того, что рассказал сам Чернявский. По его словам, когда он уже выходил из отделения, один из полицейских кинул ему в лицо окурок, а в ответ на замечание вместе с двумя сотрудниками повалил ветерана на землю и стал избивать ногами, нанося удары по голове.

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Кроме того, потерпевший утверждает, что копы засыпали ему в рот землю и окурки, а также забрызгали баллончиком.

В больнице у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины головы и ушиб бедра.

Напомним, это уже не первый скандал с избиением АТОвцев за последний месяц. На прошлой неделе в Запорожье избили прибывшего на несколько дней в служебную командировку 29-летнего старшего солдата полка "Азов" Олега Черевко, в результате чего он скончался.

А в прошлом году в Киеве пасынок с другом жестоко избили ветерана АТО Игоря Панова (позывной "Хан"), который служил в 90-м батальоне. Он попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

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