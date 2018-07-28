К попытке захвата предприятия в Одессе причастен нардеп – полиция

Сегодня, 14:44

Личность депутата полиция в настоящее время не раскрывает

Фото: facebook
Фото: facebook

Попытка  захвата частного предприятия "Бетон-Одесса", предположительно, был организован одним из депутатов Верховной Рады. Об этом сообщил советник начальника одесской полиции Руслан Форостяк на своей странице в соцсети Facebook.

"По некоторым данным, которыми располагают сейчас правоохранители, эти противоправные действия организованы одним из депутатов Верховной Рады", – написал он.

По его данным, среди задержанных в результате попытки рейдерского захвата бетонного завода, нет местных жителей. Задержанные – из Киева, Ровно, а также один гражданин РФ.

Напомним, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Одессе 21 человека в камуфляжной форме, которые пытались захватили частное предприятие "Бетон-Одесса". 

Как сообщалось, в Украине увеличилось количество рейдерских захватов: отбирают жилье и бизнес. Без решения суда на улицу выбрасывают даже семьи с маленькими детьми.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, как бороться с рейдерами.

Напомним, под Киевом рейдеры ворвались в частный дом и выбросили на улицу 11-летнюю девочку.
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Источник:

УНИАН

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