К попытке захвата предприятия в Одессе причастен нардеп – полиция

Личность депутата полиция в настоящее время не раскрывает

Попытка захвата частного предприятия "Бетон-Одесса", предположительно, был организован одним из депутатов Верховной Рады. Об этом сообщил советник начальника одесской полиции Руслан Форостяк на своей странице в соцсети Facebook.

"По некоторым данным, которыми располагают сейчас правоохранители, эти противоправные действия организованы одним из депутатов Верховной Рады", – написал он.

По его данным, среди задержанных в результате попытки рейдерского захвата бетонного завода, нет местных жителей. Задержанные – из Киева, Ровно, а также один гражданин РФ.

Напомним, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Одессе 21 человека в камуфляжной форме, которые пытались захватили частное предприятие "Бетон-Одесса".

Как сообщалось, в Украине увеличилось количество рейдерских захватов: отбирают жилье и бизнес. Без решения суда на улицу выбрасывают даже семьи с маленькими детьми.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, как бороться с рейдерами.

Напомним, под Киевом рейдеры ворвались в частный дом и выбросили на улицу 11-летнюю девочку.







