К расследованию нападения на одесского активиста привлекли СБУ

Продолжаются подворовые обходы и опрос окружения потерпевшего, а также свидетелей

К расследованию дела о нападении на одесского активиста Олега Михайлика, который пережил клиническую смерть и находится в тяжелом состоянии, привлекли Службу безопасности Украины. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

"Для расследования преступления создана усиленная следственно-оперативная группа, в состав которой вошли опытные следователи, оперативники и работники СБУ. Возглавляет группу процессуальный руководитель из прокуратуры Одесской области", – отмечено в сообщении правоохранителей

В полиции также отметили, что до сих пор продолжаются подворовые обходы и опрашивается окружения потерпевшего, свидетели.

Напомним, в активиста стреляли в субботу вечером, 22 сентября. Он попал в реанимацию с ранением плеча и грудной клетки, медики оценивают его состояние как тяжелое.

По информации СМИ, он неоднократно выступал против нынешнего руководства мэрии.

А 2 августа в Одессе автомобиль, в салоне которого находились лидеры местной организации Народного Руха Украины Михаил Кузаконь и Григорий Козьма, протаранил грузовик ГАЗ.