К расследованию нападения на одесского активиста привлекли СБУ
Продолжаются подворовые обходы и опрос окружения потерпевшего, а также свидетелей
К расследованию дела о нападении на одесского активиста Олега Михайлика, который пережил клиническую смерть и находится в тяжелом состоянии, привлекли Службу безопасности Украины. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.
"Для расследования преступления создана усиленная следственно-оперативная группа, в состав которой вошли опытные следователи, оперативники и работники СБУ. Возглавляет группу процессуальный руководитель из прокуратуры Одесской области", – отмечено в сообщении правоохранителей
В полиции также отметили, что до сих пор продолжаются подворовые обходы и опрашивается окружения потерпевшего, свидетели.
Напомним, в активиста стреляли в субботу вечером, 22 сентября. Он попал в реанимацию с ранением плеча и грудной клетки, медики оценивают его состояние как тяжелое.
По информации СМИ, он неоднократно выступал против нынешнего руководства мэрии.
А 2 августа в Одессе автомобиль, в салоне которого находились лидеры местной организации Народного Руха Украины Михаил Кузаконь и Григорий Козьма, протаранил грузовик ГАЗ.
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