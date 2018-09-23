Нападение на общественного активиста в Одессе: появились новые подробности

Одесский общественный активист Олег Михайлик, в которого стреляли вечером 22 сентября, пережил клиническую смерть и находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила активистка Юлия Мглосиек на своей странице в Facebook.

По словам местных активистов, Михайлик на данный момент находится в реанимации, врачи пытаются стабилизировать его состояние. Медики уже остановили кровотечение, но одна из пуль застряла в грудной клетке, и мужчину пока не оперировали. Кроме того, у раненого пониженное давление. Медики ожидают заключение торакального хирурга, который должен осмотреть грудную полость.

Коллеги Михайлика уточнили, что медики планируют перевести Олега в военный госпиталь после стабилизации состояния. Также врачи ожидают кровь с пункта переливания, так как у раненого большая кровопотеря.

На данный момент полицейские проводят мероприятия по установлению местонахождения злоумышленников. Событие квалифицированно как покушение на убийство.

Напомним, в субботу вечером, 22 сентября, в Одессе стреляли в местного общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Инцидент произошел на улице Осипова, возле дома, где живет активист.

А 2 августа в Одессе автомобиль, в салоне которого находились лидеры местной организации Народного Руха Украины Михаил Кузаконь и Григорий Козьма, протаранил грузовик ГАЗ.