Кораблекрушение в Одессе: собственника Delfi привлекли к ответственности

С владельца просят взыскать почти 24 млн грн

В Одессе собственника потерпевшего крушение танкера Delfi привлекли к ответственности, а на само судно наложили арест.

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В определении хозяйственного суда Одесской области от 1 сентября говорится, что иск подало госпредприятие "Администрация морских портов Украины". В нем указывается, что из-за ликвидации последствий аварии судна украинская компания понесла убытки в размере 2 355 698,91 грн, которые просит взыскать с владельца Delfi.

Отметим, в ноябре 2019 года компания Mister Drake PC сообщила Администрации Одесского морпорта, что она владеет танкером Delfi и предоставила документы права собственности. После этого Администрация морских портов неоднократно просила собственника оплатить работы по ликвидации последствий аварии судна, но безрезультатно.

14 августа Администрация морпортов обратилась в суд с целью взыскать деньги, потраченные на поднятие танкера Delfi, с его владельца, а через несколько дней — подала ходатайство об аресте судна, чтобы обеспечить выполнение будущего решения.

Суд частично удовлетворил ходатайство об аресте, арестовав судно и позволив Администрации морпортов перемещать его.

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Первое заседание по делу состоится 23 сентября.

Как известно, судно затонуло после шторма в ноябре 2019 года. Танкер, который стоял в порту "Южный" под румынским флагом, сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Также напомним, Delfi обещали убрать с пляжа в начале сентября.

Видео: PavlovskyNews

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