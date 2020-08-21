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Кораблекрушение в Одессе: стало известно, когда уберут танкер Delfi

21 августа, 16:05

Руслан Ровик Руслан Ровик

Частная компания продолжает подготовку к подъему судна, названы новые даты

В Одессе продолжаются работы по подготовке подъема танкера Delfi, затонувшего у пляжа "Дельфин". Стало известно, что убрать судно смогут только в сентябре.

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Сейчас продолжаются подготовительные работы. Об этом сообщили представители Администрации морских портов Украины и представители подрядчика – компании "Краншип", сообщает УСИ.

Работы проведут в два этапа. В свою очередь, АМПУ контролирует работы, в том числе предоставление спецсудов во время финальных этапов работ по поднятию танкера.

По словам представителя руководителя компании "Краншип" Андрея Иванова, до сих пор вокруг затонувшего танкера были "танцы и подходы", которые ничем не закончились. В то же время, чтобы поставить судно на киль, необходимо приложить усилие более 200 тонн, с которым не справились даже два буксира.

"Пароход (Delfi – Ред.) – это сегодня папиросная бумага, так как ему порядка 50 лет. Если такое усилие приложить к одной точке, то, вероятно, у судна оторвет кусок металла. Потому такой подход был заранее обречен на неудачу", – подчеркнул он.

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Специалист также добавил, что затягивать с уборкой судна в компании не намерены и планируют действовать последовательно.

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Первая часть подготовительного этапа состоит в том, что они осмотрели грунт, на котором лежит Delfi. В результате сейчас дно вычищают, убирая камни и куски скал. После этого судно вновь попробуют поставить на киль. Этот этап планируют закончить уже к концу следующей недели.

Затем наступит второй этап, во время которого группа водолазов будет осушать и зачищать танкер, а также заделывать пробоины, обеспечив его плавучесть. Только после этого судно можно будет развернуть, вывести и отправить на утилизацию.

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В данный момент уже идут работы по установке дополнительных креплений, которые обеспечат прочность судну и станут рычагом для выравнивания танкера. Плавучий кран, который находится у танкера (Атлас-4), сейчас просто поддерживает судно, чтобы оно не двигалось.

Напомним, танкер затонул после шторма 22 ноября 2019 года: стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Ранее мы сообщали, что из-за того, что из танкера вылились нефтепродукты, случившееся определили как чрезвычайную ситуацию местного уровня.

Видео: PavlovskyNews

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Одесса танкер пляжи водолазы судно
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