Кораблекрушение в Одессе: стало известно, кто уберет Delfi с пляжа

Представитель исполнителя заверил, что работы выполнят тихо, быстро и профессионально

Подъем танкера Delfi, который лежит возле пляжа "Дельфин" в Одессе, проведет частная компания. С ней уже подписала договор Администрация морских портов Украины.

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Об этом в своем Facebook сообщил Иван Ниякий, представитель компании ООО "Краншип", которая будет выполнять эти работы.

"Итак, теперь официально. Подъем и буксировка танкера Delfi будут осуществлены ООО "Краншип" (группа компаний "Трансшип") за счет ООО "Бруклин-Киев". Соответствующее трехстороннее соглашение подписано между Одесским филиалом АМПУ (Заказчик), ООО "Краншип" (Исполнитель) и ООО "Бруклин-Киев" (Плательщик)", – рассказал он.

При этом Ниякий заверил, что подъем и транспортировку танкера проведут "быстро, профессионально и тихо".

Он добавил, что в распоряжении компании "Трансшип" есть необходимая техника, специалисты и опыт выполнения подобных работ.

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Все операции будут выполняться под руководством эксперта в морской сфере Андрея Иванова и согласовываться с капитаном Одесского порта Александром Антоновым.

Стоит добавить, что в компании рассчитывают очистить пляж "Дельфин" от танкера уже в ближайшее время.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу назвал затонувший танкер "позором" для страны и для города, а также приказал "убрать эту махину".

Как известно, судно затонуло после шторма 22 ноября 2019 года: оно стояло в акватории порта "Южный" под румынским флагом, когда его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Напомним, из-за того, что из танкера вылились нефтепродукты, случившееся определили как чрезвычайную ситуацию местного уровня.

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