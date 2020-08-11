Українська
$ 27,6
32,47
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

Кораблекрушение в Одессе: стало известно, кто уберет Delfi с пляжа

11 августа, 14:37

Руслан Ровик Руслан Ровик

Представитель исполнителя заверил, что работы выполнят тихо, быстро и профессионально

Подъем танкера Delfi, который лежит возле пляжа "Дельфин" в Одессе, проведет частная компания. С ней уже подписала договор Администрация морских портов Украины.

Реклама

Об этом в своем Facebook сообщил Иван Ниякий, представитель компании ООО "Краншип", которая будет выполнять эти работы.

"Итак, теперь официально. Подъем и буксировка танкера Delfi будут осуществлены ООО "Краншип" (группа компаний "Трансшип") за счет ООО "Бруклин-Киев". Соответствующее трехстороннее соглашение подписано между Одесским филиалом АМПУ (Заказчик), ООО "Краншип" (Исполнитель) и ООО "Бруклин-Киев" (Плательщик)", – рассказал он.

При этом Ниякий заверил, что подъем и транспортировку танкера проведут "быстро, профессионально и тихо".

Он добавил, что в распоряжении компании "Трансшип" есть необходимая техника, специалисты и опыт выполнения подобных работ.

Реклама

Все операции будут выполняться под руководством эксперта в морской сфере Андрея Иванова и согласовываться с капитаном Одесского порта Александром Антоновым.

В тренде
"Поливают камыш": как оккупанты в Крыму тратят последнюю воду из водохранилища (видео)

Стоит добавить, что в компании рассчитывают очистить пляж "Дельфин" от танкера уже в ближайшее время.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу назвал затонувший танкер "позором" для страны и для города, а также приказал "убрать эту махину".

Как известно, судно затонуло после шторма 22 ноября 2019 года: оно стояло в акватории порта "Южный" под румынским флагом, когда его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Напомним, из-за того, что из танкера вылились нефтепродукты, случившееся определили как чрезвычайную ситуацию местного уровня.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Одесса танкер пляжи подъем судно

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вспышка коронавируса в порту под Одессой: скончался капитан судна
Вспышка коронавируса в порту под Одессой: скончался капитан суднаОдесса
В Минздраве рассказали, где за сутки было больше всего зараженных коронавирусом
В Минздраве рассказали, где за сутки было больше всего зараженных коронавирусомУкраина
Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погоды
Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погодыУкраина
Сотни отдыхающих и никаких масок: что сейчас происходит на пляжах
Сотни отдыхающих и никаких масок: что сейчас происходит на пляжах "карантинной" Одессы (фото)Одесса
Подогнали плавкран, но судно не убирают: что происходит у танкера Delfi в Одессе (фото, видео)
Подогнали плавкран, но судно не убирают: что происходит у танкера Delfi в Одессе (фото, видео)Одесса
Украинцы массово отправились на курорт: трасса Одесса – Киев стоит в пробках (видео)
Украинцы массово отправились на курорт: трасса Одесса – Киев стоит в пробках (видео)Одесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять