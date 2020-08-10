Подогнали плавкран, но судно не убирают: что происходит у танкера Delfi в Одессе (фото, видео)

Вокруг судна берут пробы воды, поскольку снова произошла утечка нефтепродуктов

К затонувшему возле пляжа в Одессе танкеру Delfi подошел плавучий кран и буксир, однако никаких действий по подъему судна пока не проводят.

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Как сообщает "Думская", сейчас ведутся подготовительные работы.

В частности, стало известно, что сорокатонный плавучий кран пытается расчистить дно рядом с танкером от гряды камней.

Водолазы цепляют стропы, и камни по одному вытаскивают из-под воды. Таким образом, расчистив дно от валунов, спасательным судам удастся ближе подойти к затонувшему танкеру.

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Также стало известно, что экологи берут пробы воды возле судна: там снова произошла утечка нефтепродуктов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу назвал затонувший танкер "позором" для страны и для города, а также приказал "убрать эту махину".

Как известно, танкер затонул после шторма 22 ноября 2019 года: стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Напомним, из-за того, что из танкера вылились нефтепродукты, случившееся определили как чрезвычайную ситуацию местного уровня.

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